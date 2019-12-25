Каждый второй петербуржец поддерживает введение запрета езды на электросамокатах до 16 лет

На сегодняшний день минимальный возраст для управления электросамокатом составляет 14 лет, но Министерство транспорта рассматривает возможность повышения этого порога.

Опрос, проведенный сервисом SuperJob среди жителей Петербурга, показал, что половина горожан поддерживают идею введения запрета на использование электросамокатов для детей младше 16 лет. Среди родителей эта цифра достигает 60%. На сегодняшний день минимальный возраст для управления электросамокатом составляет 14 лет, но Министерство транспорта рассматривает возможность повышения этого порога.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов высказались в поддержку возрастного ограничения до 16 лет, мотивируя свое решение тем, что дети часто бывают невнимательными и небезопасными водителями. Еще 26% опрошенных предложили поднять планку до 18 лет, считая молодых людей этого возраста более ответственными. Против данной меры выступили 13%, а 7% участников опроса затруднились выразить однозначное мнение.

Женщины чаще мужчин поддерживали ограничение использования электросамокатов для несовершеннолетних (57% против 51%). Наиболее категоричными оказались респонденты моложе 35 лет: 48% из них поддержали запрет до 16 лет, а 29% — до 18 лет.

Среди родителей подростков мнения распределились следующим образом: 60% поддержали нынешнюю инициативу, а 20% считают необходимым повысить возрастной ценз до 18 лет.

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Фото: Piter.TV