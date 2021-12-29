Петербуржцы готовы потратить на новогодние подарки почти 19 тыс. рублей

Среди лидеров в рейтинге транжир - москвичи.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, россияне планируют потратить на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году. Средний бюджет на подарки в этом году составит 17 200 рублей.

80% респондентов заявили о намерении дарить подарки. Большинство (67%) планируют порадовать подарками родственников, 35% — любимых людей, 23% — друзей, а 13% — вообще никому не будут дарить подарки. Каждый восьмой (13%) планирует подарить что-то коллегам.

Мужчины, несмотря на меньшую вероятность дарить подарки, планируют потратить на них в среднем 20 тысяч рублей, в то время как женщины — 14,5 тысяч рублей. Молодежь до 35 лет чаще дарит подарки своим половинкам, друзьям и себе, а люди в возрасте от 35 до 45 лет — родственникам.

Самые большие расходы на подарки планируются в Москве (20 800 рублей), Красноярске (20 000 рублей) и Санкт-Петербурге (18 800 рублей). Самые скромные бюджеты — в Перми и Волгограде (около 16 000 рублей). Наибольший рост среднего чека за год наблюдается в Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре.

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Фото: pxhere