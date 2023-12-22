Знаменитые петербуржцы рассказали о подарках, полученных на Новый год

Звезды, проживающие в городе на Неве, подвели итоги праздников.

Новогодние праздники остались позади: приходит время подвести итоги. Известные жители Петербурга рассказали, чем одаривали себя и что получали в честь наступившего 2024 года, в беседе с "Петербургским дневником".

Так, режиссёр и внук народной артистки СССР Алисы Фрейндлих Никита Владимиров рассказал изданию, что для его семьи главным является создание новогодней сказки для самых маленьких. В последние годы в большой семье родилось много детей, поэтому все праздники и подарки строятся вокруг них.

Актрисе и депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой особенно запомнился подарок от ее дочери, 21-летней актрисы Марии Мельниковой. Когда-то она уже дарила матери чайный сервиз с лимонами, а в этот Новый год она докупила два овальных блюда и несколько тарелок: в итоге получился очень красивый набор посуды.

Андрей Ургант в качестве подарка получил от жены перчатки и шапку с помпоном. Актёр каждый день гуляет со своими тремя собаками, а морозоустойчивые перчатки с пупырчатыми ладошками, поводок точно не выскользнет из рук. Наконец, Балерина Анастасия Волочкова призналась, что в этом году она сделала самому себе главный подарок и отметила Новый год в Москве в компании певца Прохора Шаляпина, а затем улетела на Мальдивы, чтобы насладиться отдыхом в одиночестве и набраться сил на весь год.

Ранее мы сообщили о том, что заведения общепита в Петербурге получили рекордную выручку в новогодние праздники.

Фото: Pxhere