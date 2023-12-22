Заведения общепита в Петербурге получили рекордную выручку в новогодние праздники

В этом году Северная столица смогла обогнать Москву.

Число заказов в ресторанах Петербурга и Москвы в новогодние каникулы увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом. Это позволило достичь рекордной выручки и обогнать Москву. Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ".

Туристический поток в столицу в город на Неве увеличил посещаемость заведений общепита на 25-30%, что составляет от 500 тыс. до 2 млн человек соответственно. При более благоприятных погодных условиях эта динамика могла бы быть еще более впечатляющей.

В Петербурге посещаемость торговых центров выросла незначительно (всего на 2%). В Москве же данный показатель снизился на 0,2%. Ожидается, что активное посещение торговых центров возобновится ближе к Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские доноры сдали более 300 литров крови в праздничные дни.

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