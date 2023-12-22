Петербургские доноры сдали более 300 литров крови в праздничные дни

Отдельную благодарность представители комздрава выразили волонтёрам службы крови, чья помощь была особенно ценной в новогодние праздники.

Более 700 жителей Северной столицы воспользовались январскими праздниками, чтобы посетить городскую станцию переливания крови. Об этом информирует городской комитет по здравоохранению.



Благодаря донорам, сейчас все медучреждения Петербурга обеспечены надлежащим количеством донорской крови и её компонентов. За время новогодних праздников петербуржцы сдали свыше 300 литров крови, пополнив таким образом неснижаемый запас.



Представители комздрава выразили слова благодарности всем донорам за организованную запись на сдачу крови и её компонентов через портал Госуслуги. Отдельную благодарность они выразили волонтёрам службы крови, чья помощь была особенно ценной в новогодние праздники.

Ранее хирург рассказал, как не попасть в больницу после новогоднего застолья.

Фото: Telegram / Комздрав Петербурга