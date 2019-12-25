Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Большинство россиян никогда не передаривали новогодние подарки.

Статуэтки, сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости граждане РФ считают самыми бесполезными подарками на Новый год. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ опросил 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Более 70 процентов из них заявили, что не получали бесполезные и ненужные подарки, однако почти треть опрошенных признались в обратном.

Респонденты уточнили, что ненужными подарками они считают: сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), а также конфеты, сладости и шоколад (2%).

Каждый десятый опрошенный признался, что иногда передаривал полученные на Новый год подарки, при чем женщин в числе таких респондентов вдвое больше, чем мужчин. Согласно данным опроса, никогда не передаривают новогодние подарки 88% россиян.

Семь процентов россиян отнесли к нужным все подарки, которые они когда-либо получили на Новый год.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы по тому, как избежать отравления в новогодние праздники.

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