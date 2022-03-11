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Заклятые "друзья" Ягудин и Плющенко выложили совместные фотографии
Сегодня, 9:43
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Заклятые "друзья" Ягудин и Плющенко выложили совместные фотографии

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Они были сделаны на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Петербурге.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко опубликовали в социальных сетях совместные фотографии, сопроводив их легендарной песней Михаила Боярского "Всё пройдёт". Снимки были сделаны на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, во дворце спорта "Юбилейный". Напомним, оба фигуриста когда-то тренировались у Алексея Мишина.

Публикация фотографий, сделанных на фоне многолетнего соперничества и периодических конфликтов между спортсменами, по всей видимости, свидетельствует об окончании их противостояния. 

Ранее Piter.TV сообщал, что Софья Акатьева лидирует после короткой программы на Гран-при в Питере.

Фото: Telegram-канал Яны Рудковской

Теги: алексей ягудин, гран при фигурное катание, евгений плющенко, яна рудковская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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