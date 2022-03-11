Заклятые "друзья" Ягудин и Плющенко выложили совместные фотографии

Они были сделаны на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Петербурге.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко опубликовали в социальных сетях совместные фотографии, сопроводив их легендарной песней Михаила Боярского "Всё пройдёт". Снимки были сделаны на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, во дворце спорта "Юбилейный". Напомним, оба фигуриста когда-то тренировались у Алексея Мишина.

Публикация фотографий, сделанных на фоне многолетнего соперничества и периодических конфликтов между спортсменами, по всей видимости, свидетельствует об окончании их противостояния.

Ранее Piter.TV сообщал, что Софья Акатьева лидирует после короткой программы на Гран-при в Питере.

Фото: Telegram-канал Яны Рудковской