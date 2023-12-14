Софья Акатьева лидирует после короткой программы на Гран-при в Питере

Второй стала Алина Горбачева с результатом 71,32 балла.

Софья Акатьева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Ученица Этери Тутберидзе получила 75,54 балла.

Второе место занимает Алина Горбачева (71,32 балла), третье — Вероника Яметова (71,16 балла). Софья Муравьева, серебряный призер чемпионата России-2024, заняла четвертое место (68,78 балла), допустив ошибку в каскаде прыжков. Спортсменка эмоционально отреагировала на свою неудачу.

Ранее Piter.TV сообщал, что на чемпионате России в Петербурге заплыв 50 метров брассом выиграла Чикунова.

Видео: ВКонтакте / Федерация фигурного катания на коньках России