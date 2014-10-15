Женщины покупают заранее, мужчины тратят больше: что петербуржцы думают о новогодних подарках

Почти половина петербуржцев (49%) начинает искать подарки в начале декабря.

Аналитики Авито выяснили, как жители Санкт-Петербурга подходят к выбору подарков на Новый год. Исследование показало, что женщины начинают закупаться заранее, а мужчины готовы потратить больше на презенты.

Когда покупают подарки

Почти половина петербуржцев (49%) начинает искать подарки в начале декабря. Женщины чаще всего готовятся за пару месяцев до праздников (15% против 7% мужчин), тогда как мужчины предпочитают делать покупки за неделю до Нового года (38% против 27% женщин). 8% горожан вовсе не считают подарки обязательным атрибутом праздника, и мужчины среди них преобладают.

Как покупают

Онлайн-шопинг стал основным методом приобретения новогодних сюрпризов: 58% респондентов предпочитают заказывать в интернете. При этом 19% мужчин и 15% женщин продолжают посещать ярмарки и рынки, где выбирают сувениры и декор.

Сколько тратят

Большинство (52%) тратит до 5 000 рублей на один подарок. Мужчины, как правило, готовы выложить больше — около 6 200 рублей, тогда как женщины укладываются в 5 000.

Что предпочитают получать

Сюрпризы остаются фаворитами: 41% жителей Петербурга любят неожиданные подарки. Однако молодежь (18-24 года) чаще выбирает что-то из заранее подготовленного вишлиста (22%).

Передаривание и "Тайный Санта"

Половина респондентов (50%) признались, что передаривают подарки, если они им не подошли, и женщины делают это чаще мужчин. Популярность "Тайного Санты" растет: 16% петербуржцев устраивают игру ежегодно, особенно молодежь, хотя старшее поколение относится к ней более прохладно.

Новогодний шопинг и подарочные традиции остаются важной частью праздника для большинства горожан, но подходы к выбору и вручению подарков продолжают меняться.

Также стало известно, что большинство петербуржцев планируют провести новогоднюю ночь в семейном кругу.

Фото: unsplash