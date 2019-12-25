Большинство петербуржцев планируют провести новогоднюю ночь в семейном кругу

Такого мнения придерживаются 77% опрошенных.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей экономически активного населения Петербурга, большинство жителей города собираются встретить Новый Год в домашней атмосфере вместе с семьей. Такого мнения придерживаются 77% опрошенных.

Тем временем, 7% респондентов отметили, что будут работать в новогоднюю ночь. Еще 6% планируют отправиться в путешествие по России, а 3% – на дачу или в деревню. Лишь 1% опрошенных намерен посетить гостей. Оставшиеся 4% поделились другими вариантами проведения праздника, такими как поездка за границу, посещение кафе или ресторана, встреча Нового Года в пути, гостинице или доме отдыха, а также на морском побережье.

Стоит отметить, что женщины чаще мужчин выбирают семейный формат празднования (84% против 70%). В то же время мужчины чаще указали, что будут работать в эту ночь (10% против 4% среди женщин). Среди тех, кто будет на рабочем посту в новогоднюю ночь, преобладают инженеры и рабочие непрерывного производства, водители, полицейские, врачи и младший медперсонал, охранники и представители аварийно-спасательных служб.

Ранее мы сообщили о том, что более 40% петербуржцев рассчитывают на годовые премии.

Фото: Pxhere