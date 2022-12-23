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Более 40% петербуржцев рассчитывают на годовые премии
Сегодня, 11:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 40% петербуржцев рассчитывают на годовые премии

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А вот количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, – 32%.

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, что 4 из 10 работающих  петербуржцев надеются получить премию по итогам 2024 года.

Так, 44% петербуржцев рассчитывают на годовые премии. Петербуржцы до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше (46 и 32% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (50%).

А вот количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, – 32%. Еще 21% работодателей будут принимать решение о выплате премий в индивидуальном порядке: в зависимости от результатов работы в 2024 году.

О планах выплатить тринадцатые зарплаты рассказывали реже: 11% компаний начислят дополнительный оклад в конце 2024 года всем категориям персонала, еще 9% будут действовать выборочно.

Петербуржцам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее.

Фото: pxhere

Теги: годовые премии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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