Петербуржцы рассказали, на что собираются потратить годовые премии

Горожане планируют вложить средства в семейный бюджет и подарки.

Жители Петербурга рассчитывают потратить свои годовые премии на то, чтобы рассчитаться по кредитам, а также на семью и подарки. Такие результаты показало исследование сервиса SuperJob.

Также горожане используют "тринадцатую зарплату" в качестве заначки: прибереежёт деньги каждый седьмой житель Северной столицы. Кроме того, 12% сделают вложения для семьи, 11% потратятся на подарки, 10% на выплату кредитов и 9% на путешествия.

Также с помощью премии будут оплачены ремонт, образование, новогодний стол, лечение, покупка бытовой техники и гаджетов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти замедлился рост цен перед Новым годом.

Фото: Pxhere