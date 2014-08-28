В Петербурге и Ленобласти замедлился рост цен перед Новым годом

Прежде всего это коснулось мясной и молочной продукции, сыра, сливочного масла и яиц.

В Петербурге и Ленинградской области наметилось замедление роста цен перед Новым годом. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на информацию ЦБ РФ.

Так, за ноябрь средняя стоимость продуктов питания в Петербурге выросла почти на 9%. Рост за октябрь приблизился к 10%. В За этот же период в 47-ом регионе показатель увеличился на 9,37% и 10,16% соответственно.

Аналитики утверждают, что замедление цен коснулось в первую очередь мясной и молочной продукции, сыра, сливочного масла и яиц. Процесс связан с удешивлением корма для сельскохозяйственных животных, зерна и сои в двух регионах.

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Фото: Piter.TV