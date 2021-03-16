Петербургские депутаты одобрили выделение субсидий на ремонт дорог к СНТ Ленобласти

Городская казана предоставит более 1 млрд рублей на эти нужды.

В среду, 21 декабря, парламентарии ЗакСа Северной столицы единогласно проголосовали за выделение субсидии из городской казны на проведение ремонта подъездных дорог к садоводствам Ленобласти. Об этом заявил представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

Напомним, что в общей сложности на ведущие к садоводствам дороги потратят 1,3 млрд рублей. Финансирование будет направлено на 85 дорожных объектов.



Как подчеркнул Сухенко, 2,5 млн петербуржцев используют садоводства 47-ого региона для отдыха и выращивания растительных культур. В некоторых случаях среди сотен дачных участков в садоводстве лишь несколько принадлежат гражданам, которые прописаны в Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга заявили о недостаточном финансировании Фонда капремонта.

Фото: Пресс-служба Смольного