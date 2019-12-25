Петербург выделит более 1,3 млрд рублей на ремонт дорог к СНТ в Ленинградской области

В 2023 году из бюджета Петербурга выделят 400 млн рублей.

В Ленинградской области отремонтируют дороги у СНТ. Петербург выделит средства для софинансирования работ. Данное постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Общая стоимость ремонта в рамках соглашений обойдется в более, чем 1,3 млрд рублей. Будут отремонтированы 85 дорог, который ведут к 86,3 тысячам СНТ. В садоводствах во время сезона ежегодно проживают 250 тысяч петербуржцев.

В 2023 году из бюджета Петербурга выделят 400 млн рублей, в 2024 году – 346 млн, в 2025-м – 300 млн рублей.

В Петербурге в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 139 км дорог.

Фото: Piter.tv