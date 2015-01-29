Петербуржцам рассказали, когда лучше уходить в отпуск в 2022 году

Выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней.

Чаще всего петербуржцы предпочитают уходить в отпуск в июле, августе и сентябре. Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru подсчитали, в каком месяце в следующем году выгоднее всего идти в отпуск с финансовой точки зрения.

Аналитики рассказали, что выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. В следующем году выгодно отдохнуть в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня).

Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

А вот наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

Ранее эксперты назвали вакансии в Петербурге с зарплатами более 250 тысяч рублей.

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