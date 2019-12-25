Названы вакансии в Петербурге с зарплатами более 250 тысяч рублей

Возглавил топ Elixir-разработчик с опытом работы от трех лет.

Сервис SuperJob подготовил декабрьский топ вакансий в Петербурге с зарплатами более 250 тысяч рублей. Возглавил список Elixir-разработчик. Специалисту с опытом работы от трех лет готовы платить до 280 тысяч рублей.

Следом идет должность руководителя проекта в службу технического заказчика. Ему готовы платить до 250 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров вакансия инженера-программиста Oracle в консалтинговую компанию. Кандидату на эту должность предлагают до 250 тысяч рублей.

Кроме того, в списке самых высокооплачиваемых вакансий декабря оказались Frontend-разработчик на скрипте Angular и менеджер по работе с ключевыми клиентами. Им предлагают до 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы писали, что Ленобласть стала лидером по числу пенсионеров, ищущих работу.

Фото: pexels.com