Ленобласть стала лидером по числу пенсионеров, ищущих работу

Также в пятерку входит Петербург.

Ленобласть возглавил список регионов России по числу пенсионеров, которые ищут работу. Об этом сообщила пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Более 2% резюме за месяц в 47-м регионе публикуют соискатели пенсионного возраста. В пятерку по этому показателю также попал Петербург (1,8% резюме от пенсионеров).

Только за последний месяц резюме на hh.ru в Северо-Западе разместили около 50 тысяч мужчин старше 61 года и женщин старше 56 лет. В СЗФО работу ищут 13% пенсионеров – это рекордный показатель по стране. Примерно две трети соискателей в СЗФО – женщины.

Мужчины-пенсионеры чаще всего претендуют на работу в области производства, сельского хозяйства, строительства и административного персонала. Женщины размещают резюме в сферах бухгалтерии и продаж.

Ранее петербуржцы рассказали, чем их не устраивают текущие вакансии на рынке труда.

Фото: pexels.com