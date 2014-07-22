Петербуржцы рассказали, чем их не устраивают текущие вакансии на рынке труда

В частности, горожан не устраивают низкие зарплаты или отсутствие каких-либо данных об оплате труда.

Рынок труда в России переживает уникальную ситуацию. Количество вакансий продолжает расти, при этом активность соискателей падает. Об этом сообщили специалисты hh.ru.

Так, на одну вакансию сейчас приходится 1-2 резюме. Откликов не хватает, и работодатели вынуждены снижать требования к кандидатам. После опроса почти 8 тысяч россиян эксперты выяснили, что их не устраивает в текущих предложениях на рынке труда.

Больше половине респондентов из Петербурга признались, что не получают обратной связи от работодателей после отправки резюме. Около 41% соискателей ждут ответа в течении 2-3 дней.

Кроме того, петербуржцев не устраивает уровень зарплаты или отсутствие какой-либо информации о ней в вакансиях. Также 30% опрошенных не устраивает, что компании слишком путанно рассказывают об обязанностях.

Около 13% респондентов заявили, что не готовы работать из офиса, еще около 9% не согласны идти туда, где требуют обязательную вакцинацию.

Сегодня на петербургском рынке труда более 37 тысяч вакансий. Средняя зарплатам по ним составляет 50 тысяч рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в ноябре.

Фото: pexels.com