Петербуржцы рассказали, чем их не устраивают текущие вакансии на рынке труда

Рынок труда в России переживает уникальную ситуацию. Количество вакансий продолжает расти, при этом активность соискателей падает. Об этом сообщили специалисты hh.ru.
Так, на одну вакансию сейчас приходится 1-2 резюме. Откликов не хватает, и работодатели вынуждены снижать требования к кандидатам. После опроса почти 8 тысяч россиян эксперты выяснили, что их не устраивает в текущих предложениях на рынке труда.
Больше половине респондентов из Петербурга признались, что не получают обратной связи от работодателей после отправки резюме. Около 41% соискателей ждут ответа в течении 2-3 дней.
Кроме того, петербуржцев не устраивает уровень зарплаты или отсутствие какой-либо информации о ней в вакансиях. Также 30% опрошенных не устраивает, что компании слишком путанно рассказывают об обязанностях.
Около 13% респондентов заявили, что не готовы работать из офиса, еще около 9% не согласны идти туда, где требуют обязательную вакцинацию.
Сегодня на петербургском рынке труда более 37 тысяч вакансий. Средняя зарплатам по ним составляет 50 тысяч рублей.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в ноябре.
Фото: pexels.com
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