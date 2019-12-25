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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в ноябре
Сегодня, 11:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в ноябре

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Больше всего готовы платить руководителю группы разработки на языке Golang.

Аналитики сервиса SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге в ноября. Оказалось, что больше всего готовы платить руководителю  группы разработки на языке Golang. Специалисту, который сможет управлять командой из восьми человек и развивать сервисы компании-провайдера, предлагают 360-400 тысяч рублей в месяц.

Второе место в списке занимает старший разработчик на языке NET. Ему готовы платить от 250 тысяч рублей. При этом кандидат должен быть готов к переезду в Нидерланды.

Финансовому директору компании по аутсорсинговым услугам с опытом работы от 5 лет предлагают более 200 тысяч рублей в месяц. На зарплату 180 тысяч может рассчитывать Frontend-разработчик. Директор онлайн-школы может рассчитывать на оплату от 160 до 200 тысяч рублей плюс бонусы.

Ранее петербуржцы назвали самые частые причины увольнения с работы.

Фото: pixabay.com

Теги: superjob, вакансии
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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