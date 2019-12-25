Петербуржцы назвали самые частые причины увольнения с работы

Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter выяснили самые распространенные причины увольнения петербуржцев с работы. Каждого второго жителя города не устраивал уровень зарплаты.
Еще 30% опрошенных признались, что меняли работу из-за скучных задач. 18% писали заявление об увольнении из-за слишком больших объемов работы.
Кроме того, многие респонденты отметили, что были вынуждены уйти с последней работы из-за плохих отношений с начальником, постоянного нарушения Трудового кодекса и неудобного расположения офиса.
По итогам опроса, более 10 лет на одном месте работают только 11% опрошенных петербуржцев. От 3 до 7 лет – 24%, 1-2 года – 16%, меньше года – каждый пятый.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства.
Фото: pexels.com
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