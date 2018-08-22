Петербуржцам рассказали, почему полезно иногда есть сало

Роспотребнадзор назвал плюсы этого продукта.

Сегодня, 8 декабря, отмечается День сала. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило об истории этого продукта в России, отметив, что широкое распространение сало получило лишь в XVI веке, когда его начали солить в бочках, топить и хранить в глиняных горшках.

Несмотря на высокую калорийность (около 770 ккал на 100 граммов), сало может быть полезно для здоровья при умеренном употреблении. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что сало способствует выведению тяжёлых металлов, очищает сосуды и содержит селен — природный антиоксидант. Рекомендуемая норма потребления сала для взрослого человека — не более 15–20 граммов в день.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защитить домашних животных от реагентов.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу