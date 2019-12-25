Двух петербуржцев приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство водителя во время угона автомобиля

После неудачной попытки угона, женщину убили и оставили в машине.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Виктора Борщева и Дениса Жданова, признанных виновными в угоне автомобиля и убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, не позже 25 августа 2010 года мужчины договорились угнать автомобиль. Увидев у одного из домов по проспекту Ветеранов садящуюся в автомобиль "Ford Focus" женщину, подсудимые решили угнать данную машину. Злоумышленники затолкнули автомобилистку на заднее сиденье. Борщёв сел за руль, а Жданов рядом, они требовали, чтобы женщина покинула автомобиль. Потерпевшая от шока испугалась, закричала и начала звать на помощь, тогда Жданов пересел на заднее сиденье, навалился на потерпевшую и зажал ей рот. Борщев в это время направился в сторону улицы Пионерстроя. Из сумки потерпевшей мужчины забрали деньги, карты, телефон, заставили сказать пин-код и даже сняли с руки золотое кольцо. Общая сумма похищенного имущества составила порядка 31 250 рублей.

После того как соучастники испугались ответственности за совершенное преступление, Борщев несколько раз ударил по лицу женщину и стал душить, пока она не потеряла сознание. После этого злоумышленники отогнали машину в небольшой лес, вытащили потерпевшую из салона автомобиля, переместили ее в багажник и Борщев ножом порезал ей шею. Затем автомобиль перевезли в один из дворов на проспекте Ветеранов и скрылись. Женщины от полученных повреждений скончалась в машине.

Борщев вину полностью признал, раскаялся в содеянном. От дачи показаний отказался. Жданов также вину признал. От дачи показаний отказался. Суд приговорил обоих к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Воронежской области подросток признался в убийстве 9-летней соседки.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов