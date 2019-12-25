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В Воронежской области подросток признался в убийстве 9-летней соседки
Сегодня, 12:34
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MShaffter

В Воронежской области подросток признался в убийстве 9-летней соседки

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О пропаже маленькой девочки сообщили только спустя двое суток.

В Воронежской области 16-летний подросток подозревается в убийстве 9-летней девочки.

Региональные следственные органы сообщают, что следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего". По версии следствия, около 17 часов 25 мая 9-летняя девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области и домой больше не вернулась. В правоохранительные органы сообщение о пропаже ребенка поступило только спустя двое суток, вечером 27 мая. 

В ходе оперативных и следственных действий было установлено, что около 18 часов 10 минут 25 мая 16-летний сосед убил девочку, а тело спрятал в заброшенном доме на улице Советской. В настоящее время подросток задержан, в ходе допроса он признался в убийстве и показал, куда спрятал тело.

Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Во взаимодействии с  сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. 

СУ СК РФ по Воронежской области

Расследование уголовного дела продолжается. Дело взято на контроль руководителя регионального следственного управления.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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