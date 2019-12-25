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Жителя Мурино задержали за секс с 13-летней летом на пляже
Сегодня, 8:57
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nastya960

Жителя Мурино задержали за секс с 13-летней летом на пляже

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В полицию 14 марта обратилась мама несовершеннолетней.

В Ленобласти совершеннолетний житель Мурино подозревается в половом сношении с 13-летней девочкой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 14 марта обратилась 50-летняя жительница Всеволожского района. Она рассказала, что летом 2020 года 20-летний Д., находясь на пляже реки "Нева" в деревне Новосаратовка, (Всеволожского района ЛО), совершил половое сношение с ее дочерью 13-летней дочерью.

Накануне в 21:50 подозреваемый был задержан в Мурино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербурженку подозревают в съемках порно с участием 9-летней дочери.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мурино, несовершеннолетняя, секс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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