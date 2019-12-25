Петербуржца осудили за поджог чужого "Порше" и еще двух машин

Ущерб владельцам автомобилей составил от 50 тысяч рублей о 1,8 млн рублей.

Московский районный суд Петербурга приговорил горожанина Александра Колотева к двум годам в колонии-поселении за три эпизода умышленного уничтожения чужого имущества. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как установил суд, ранним утром 7 августа этого года мужчина поджог чужой "Порше Кайен", припаркованный у дома №88 по улице Ленсовета. Злоумышленник подпалил не сам автомобиль, а поставил в бетонной клумбе рядом деревянные ящики, которые, вспыхнув, стали причиной возгорания машины. Пламя охватило заднюю нижнюю часть автомобиля, обгорели также задние сиденья в салоне и крыша салона по всей площади. Ущерб от уничтожения автомобиля оценили почти в 1,8 млн рублей.

Также Колотев совершил два аналогичных преступления, принеся ущербы в 50 и 100 тысяч рублей. В суде мужчина раскаялся и полностью признал вину. В пользу владельца "Порше" с виновника поджога взыскали сумму ущерба.

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