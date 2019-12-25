Пожилую мать шоумена Николая Фоменко обманули телефонные мошенники

Женщина доверчиво сообщила аферистам "из банка" смс-код.

В минувший четверг, 12 ноября, в полицию обратилась 85-летняя петербурженка, проживающая на Невском проспекте. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, помощь полиции потребовалась матери шоумена и актера Николая Фоменко.

Как выяснилось, днем раньше женщине позвонили на мобильный телефон неизвестные, представившиеся работниками банка. Собеседники заявили, что с банковскими картами пенсионерки происходят некие мошеннические действия, поэтому женщине необходимо сообщить им полученный смс-код. Доверчивая петербурженка огласила аферистам цифры из кода, после чего с ее счета списали более 77 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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Фото: Piter.TV