В Петербурге осудят мужчину, пытавшегося получить сильнодействующее вещество по поддельному бланку

Заведующая аптеки заподозрила неладное и обратилась в полицию.

В Петербурге осудят жителя Ленобласти, обвиняемого в использовании заведомо поддельного официального документа. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Следствие полагает, что в сентябре прошлого года мужчина пришел в районную аптеку с липовым рецептурным бланком, по которому рассчитывал приобрести медицинский препарат на основе сильнодействующего вещества "Тропикамид". Заведующая аптеки, принявшая бланк, усомнилась в подлинности документа. Кроме того, женщина убедилась, что поликлиника не выдавала подобный бланк, и обратилась за помощью полиции.

Известно, что ранее злоумышленник был судим за незаконный оборот наркотиков. Дело обманщика рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее мы писали, что петербуржец пойдет под суд за обман собачницы из Хакасии.

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