Петербуржца осудили за поддельный диплом при трудоустройстве в морской порт

За свою махинацию он заплатит 20 тыс. рублей в качестве штрафа.

Житель Северной столицы привлечен к административной ответственности за предоставление поддельных документов об образовании при поступлении на работу в местный морской порт, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной Транспортной прокуратуры.

В суде установили, что в октябре 2023 года обвиняемый мужчина с намерением устроиться работать на морские суда, предоставил в отдел службы капитана Большого петербургского порта поддельный диплом о высшем образовании.

С учетом мнения государственного обвинителя Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее мы сообщали, что ударивший дежурного в отделе полиции петербуржец заплатит штраф в 80 тыс. рублей.

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