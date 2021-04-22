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Петербуржца оштрафовали за незаконную торговлю певчими птицами

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Птиц изъяли и выпустили на волю.

Петербуржец пытался продать 18 птиц в Сампсониевском саду. Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил пользования объектами животного мира. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Мужчина заплатит 40 тысяч рублей за пойманных щеглов, зябликов, овсянок, снегирей, чижей и клёста. Добыча певчих птиц является незаконной. 

Нарушителя заметили во время рейда в начале апреля в районе станции метро "Выборгская". Инспекторы выпустили птиц на свободу в парке Лесотехнической академии. 

Ранее суд Петербурга запретил сайт по продаже уток Мандаринок. 

Видео: пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора

Теги: незаконная торговля, птицы, росприроднадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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