С петербуржца принудительно взыскали штраф за курение в парадной

Мужчина живет в доме в Петроградском районе.

Петербуржца через суд заставили оплатить штраф в 500 рублей за курение в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов 18-го октября.

Факт правонарушения зафиксировали полицейские, которые зашли в дом на Гатчинской улице. В отношении мужчины составили протокол. В течение 60 дней он должен был оплатить штраф, но этого не сделал. Дело поступило к судебным приставам.

Всего с начала 2021-го года за курение в общественных местах заплатили штраф более 1800 жителей Петербурга, что составляет почти 850 тысяч рублей.

Ранее ученые из Крымского федерального университета выяснили, что курение вейпов может запустить процесс разрушения легочной ткани.

Фото: Piter.TV