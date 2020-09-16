Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на легкие

Испытания проводились на крысах.

Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) выяснили, что курение вейпов может запустить процесс разрушения легочной ткани. Об этом говорится в пресс-релизе университета.

Так, исследователи оценивали, как вдыхание паров вейпов влияет на состояние легких. Для этого был проведен эксперимент на крысах.

Мы разделили грызунов на три группы: контрольная группа, группа, подвергавшаяся воздействию паров безникотиновой курительной смеси, и особи, на которых мы изучали действие паров аналогичной смеси, но с содержанием никотина в концентрации 6 миллиграммов на миллилитр, — рассказал "РИА Новости" доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

И через 40 дней у животных был запущен процесс разрушения белков легочной ткани. Ученый уточнил, что регулярное вдыхание паров вейпа сказывается на снижении активности белков-ингибиторов, отвечающих за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов.

По его словам, более серьезное негативное воздействие на организм оказывают никотиновые смеси. А вот безникотиновые пары в свою очередь приводят к снижению факторов защиты легких.

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