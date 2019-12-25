Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над дочерью

В полицию на 40-летнего бывшего мужа заявила 38-летняя петербурженка.

В Кировском районе Петербурга мужчину обвинили в насилии на собственной несовершеннолетней дочерью. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию на 40-летнего бывшего мужа заявила 38-летняя петербурженка. С её слов, 1 января и 15 июня текущего года бывший муж в квартире на улице Новостроек совершил насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия в отношении их общей 13-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ и части 4 той же статьи, а также части 1 статьи 135 УК РФ. Подозреваемый будет помещён в ИВС.

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Фото: Piter.tv