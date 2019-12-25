Дворник-мигрант пытался изнасиловать 15-летнюю девочку на Афанасьевской улице

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мигранта задержали в Приморском районе Петербурга за попытку изнасилования несовершеннолетней. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 31 июля в полицию обратился 52-летний петербуржец. Он сообщил, что к нему домой прибежала 15-летняя знакомая его дочери и сообщила, что в ее квартире на Афанасьевской улице находится посторонний мужчина.

По указанному адресу были полицейские. Правоохранители задержали 37-летнего мигранта-дворника. Он после совместного распития алкогольных напитков под угрозой физической расправы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также пытался изнасиловать её, но уснул.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дворник помещен в камеру.

Ранее на Октябрьской набережной насильник забрался в квартиру к 52-летней женщине через окно.

Фото: Piter.tv