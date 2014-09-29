На Октябрьской набережной насильник забрался в квартиру к 52-летней женщине через окно

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту преступления против половой свободы в Петербурге. Подробности сообщили в пресс-службе СК России.

Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища). Следователями установлено, что ночью 24 июля злоумышленник проник через открытое окно в квартиру, расположенную на первом этаже дома по Октябрьской набережной. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 52-летней хозяйки квартиры.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В коммуналке на Лиговском мигрант приставал к 14-летней девочке.

Фото: Piter.tv