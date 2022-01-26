В коммуналке на Лиговском мигрант приставал к 14-летней девочке

По заявлению матери возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 132 УК РФ.

Мигранта заподозрили в педофилии в Центральном районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 29 июля в экстренные службы позвонила 14-летняя девочка, которая живёт в коммуналке на Лиговском проспекте. По словам подростка, к ней приставал неизвестный мужчина.

Сотрудниками полиции в одной из комнат коммунальной квартиры был задержан 22-летний гражданин Узбекистана. В Россию он прибыл в апреле, и с тех пор так и не встал на миграционный учет. Подозреваемый помещен в ИВС. По заявлению матери возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 132 УК РФ.

Ранее ещё один мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей соотечественницы в пекарне на Коллонтай.

Фото: Piter.TV