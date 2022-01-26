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В коммуналке на Лиговском мигрант приставал к 14-летней девочке
Сегодня, 9:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В коммуналке на Лиговском мигрант приставал к 14-летней девочке

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По заявлению матери возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 132 УК РФ.

Мигранта заподозрили в педофилии в Центральном районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 29 июля в экстренные службы позвонила 14-летняя девочка, которая живёт в коммуналке на Лиговском проспекте. По словам подростка, к ней приставал неизвестный мужчина.

Сотрудниками полиции в одной из комнат коммунальной квартиры был задержан 22-летний гражданин Узбекистана. В Россию он прибыл в апреле, и с тех пор так и не встал на миграционный учет. Подозреваемый помещен в ИВС. По заявлению матери возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 132 УК РФ.

Ранее ещё один мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей соотечественницы в пекарне на Коллонтай.

Фото: Piter.TV

Теги: лиговский проспект, мигрант, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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