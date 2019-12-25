Мигрант совершил противоправные действия в отношении своей соотечественницы в пекарне на Коллонтай

Возбуждено уголовное дело по ст.131 ч.1 УК РФ.

Утром в воскресенье, 28 июля, отделом полиции Невского района была получена информация о том, что в пекарне, расположенной по адресу: улица Коллонтай, дом 18, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении работницы с применением физической силы.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в 14:00 того же дня по данному адресу сотрудники правоохранительных органов задержали неработающего 21-летнего гражданина сопредельной республики, не состоящий на миграционном учете. Он подозревается в том, что, применив силу, изнасиловал свою соотечественницу, которая работает стажером в кафе.

Возбуждено уголовное дело по ст.131 ч.1 УК РФ. Злоумышленник задержан на основании ст.91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец провалился под землю и обварился кипятком на Фурштатской.

Фото: Piter.TV