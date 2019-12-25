Неизвестный избил петербуржца бутылкой по голове

Пострадавший не подлежит опросу.

На проспекте Испытателей мужчину избили бутылкой. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший поступил в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа, вдавленным переломом костей черепа в правой височно-теменной области, ушибом головного мозга, ушибленной раной затылочной области, ушибом мягких тканей головы, пароорбитальной гематомой справа, отеком головного мозга тяжелой степени, токсическим отравлением этанолом.

По предварительной информации, в результате конфликта с неизвестным он получил удар по голове бутылкой.

Возбуждено уголовное дело.

Также в Петербурге в подсобке судостроительного завода нашли труп маляра.

Фото: pexels