В Петербурге в подсобке судостроительного завода нашли труп маляра

Подозреваемым является напарник погибшего.

После драки в подсобном помещении судостроительного завода обнаружили труп маляра. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские нашли труп 47-летнего мужчины с переломом носа, гематомами головы и лица. На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний маляр. По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, он избил своего напарника. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петергофе школьница получила перелом поясничных позвонков, выпав из окна.

Фото: Piter.tv