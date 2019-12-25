В Петербурге в подсобке судостроительного завода нашли труп маляра

После драки в подсобном помещении судостроительного завода обнаружили труп маляра. Об этом стало известно Piter.tv.
Полицейские нашли труп 47-летнего мужчины с переломом носа, гематомами головы и лица. На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний маляр. По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, он избил своего напарника. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петергофе школьница получила перелом поясничных позвонков, выпав из окна.
Фото: Piter.tv
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