Петербуржца изобличили в интимной переписке с 10-летней девочкой

Он предлагал ей отправлять ему фото и видео, на которых потерпевшая изображена в обнаженном виде, в том числе порнографического характера.

Петербуржца, задержанного в июне 2021 года, изобличили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Полиция 24 июня задержала 29-летнего петербуржца Э. по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Следственный отдел по Выборгскому району Петербурга 12 октября 2021 года зарегистрировал материал проверки. Установлено, что с 30 января по 28 марта 2021 года Э. в соцсети "ВКонтакте" вел с 10-летней переписку на сексуальные темы. Он предлагал ей отправлять ему фото и видео, на которых потерпевшая изображена в обнаженном виде, в том числе порнографического характера, после чего отправлял сообщения с фото своего обнаженного эрегированного полового члена.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Э. изобличен в вышеуказанном преступлении. Ранее избранная мера пресечения – содержание под стражей не изменялась.

Также в поселке Янино Всеволожского района мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels