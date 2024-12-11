Петербургского застройщика привлекли к административной ответственности 8 раз

ООО выплатит 1,6 млн руб штрафов за нарушение в эксплуатации "Ансамбля Сестрорецкого Оружейного завода".

Сестрорецкий районный суд вынес 8 заключений по административным правонарушениям со стороны ООО "Специализированный застройщик ЭВО". Согласно данным Объединенной пресс-службы петербургских судов, общество привлечено к ответственности за многократное нарушение правил эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения.

Специалисты КГИОП провели проверку в "Ансамбле Сестрорецкого Оружейного завода" и выявили ряд нарушений. Среди них, например, следы биопоражения, загрязнения, участки деструкции кирпича и кирпичной кладки, трещины и прочие дефекты внешнего вида объекта.

Наблюдается разрушение стен, имеются сквозные отверстия, выветривание шовного заполнения кирпичной кладки, следы коррозии металлических скоб. Оконные заполнения повреждены. В отдельных оконных проемах установлены металлические решетки, большая часть проемов открыта, отдельные оконные проемы заложены кирпичом. Наблюдается прорастание сорной растительности в уровне кровли. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В КГИОП также обнаружили отсутствие системы водопровода, большое количество строительного мусора на территории "Ансамбля", а также прочие повреждения, за которые "СЗ ЭВО" должно будет выплатить 1,6 млн руб денежного штрафа.

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