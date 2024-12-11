В Петербурге водитель без прав получил 9,5 лет колонии за смертельное ДТП

Инцидент произошел 22 марта 2024 года на КАД.

Суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга вынес приговор Валерию Вайгину, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек. Ему вменили пп. "б, в" ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД с оставлением места ДТП, совершенное лицом без водительских прав.

Инцидент произошел 22 марта 2024 года на КАД. Вайгин, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Chevrolet Cruze. Потеряв контроль, он допустил занос машины, которая столкнулась с отбойником и перевернулась. Двух пасажиров выбросило на проезжую часть, они погибли на месте. Виновник покинул место происшествия.

Суд, учитывая представленные доказательства, приговорил подсудимого к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет и 10 месяцев.

Ранее в ДТП на Энгельса пострадал 17-летний юноша.

Видео: прокуратура СПб