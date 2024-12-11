В ДТП на Энгельса пострадал 17-летний юноша

По факту аварии проводится проверка.

19 января 2025 года в 18:06 у дома 11 по проспекту Энгельса 23-летний водитель, управляя автомобилем Geely Coolray, поворачивая во двор, совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Passat под управлением 38-летнего жителя Вологодской области.

В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля Geely Coolray в состоянии средней тяжести госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Ленобласти.

Фото: Piter.TV