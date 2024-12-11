Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Ленобласти

Они получили лёгкие травмы.

Полиция проверяет обстоятельства столкновения автомобиля УАЗ с маршрутным автобусом ПАЗ, произошедшего на трассе Санкт-Петербург — Кировск в Кировском районе Ленинградской области.

Инцидент произошёл 20 января 2025 года в 16:40 на 44-м километре автодороги. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и наехал на стоящий на остановке автобус ПАЗ, которым управлял 43-летний водитель.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате ДТП водитель УАЗа и его 27-летний пассажир, а также две пассажирки автобуса в возрасте 36 и 46 лет получили лёгкие травмы.

По предварительной информации, водителю автомобиля УАЗ стало плохо за рулем. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан участник смертельного ДТП на Обводном канале.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области