Гендиректора компании-застройщика из Петербурга подозревают в хищении 61 млн рублей

Злоумышленник собрал деньги якобы на строительство жилого дома, но не собирался возводить здание.

Генерального директора и учредителя одной из городских компаний-застройщиков обвиняют в хищении в особом крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры 26 июня, по уголовному делу, возбужденному против 56-летнего мужчины, уже утверждено обвинительное заключение.

Следствие считает, что гендиректор ООО "ИСК "Невский Синдикат" в период с 2011 по 2013 годы привлекал деньги граждан для строительства жилой многоэтажки на Межозерной улице. Средства мужчина получил с помощью договоров внесения паевых взносов в местный ЖСК, где был членом правления. Взятые обязательства мужчина не собирался исполнять, поскольку разрешения на строительство у него заведомо не было. Спустя семь лет дом не достроен, а потерпевшим причинен ущерб на общую сумму в 61 миллион рублей.

Дело рассмотрит Калининский районный суд.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались на шумное строительство поликлиники на Союзном проспекте.

Фото: Piter.TV