Петербуржцы пожаловались на шумное строительство поликлиники на Союзном проспекте

Стройка ведется в круглосуточном режиме и мешает местным жителям спать.

Жители Невского района пожаловались на шум, который круглосуточно раздается со стройки поликлиники на Союзном проспекте. В сети появилось видео с места событий.

Автор видео сообщил, что съемка велась в 23:30. На записи слышны сильные стуки, которые мешают местным жителям и их детям спать. Также в квартирах отчетливо чувствуется запах бензина и ощущается пыль – особенно в последние две недели.

"Уважаемые застройщики/подрядчики, будьте людьми, мы все понимаем (сроки горят, денег всем хочется), но вы работаете рядом с ЖИЛЫМИ домами, тут живут ЛЮДИ! Мы хотим спать по ночам, нам утром на работу!" – отметили недовольные петербуржцы.

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