Петербургский суд запретил еще два аниме из-за пагубного влияния на детей

В прокуратуре увидели в анимационных фильмах сцены насилия.

Московский районный суд Петербурга признал запрещенными ссылки в Интернете, которые ведут на аниме. Одно из них называется "Загадки истории дьявола". Об этом 29 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подал прокурор. Он считает, что эти аниме могут нанести вред психическому здоровью ребенка, а также его нравственному и духовному развитию. Доступ на сайт при этом абсолютно свободный.

Специалист ГБУ ДПО "Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования" подтвердил, что сцены насилия и нецензурной лексики, которые есть в видео, плохо влияют на детей.

Суд удовлетворил требования истца. В обосновании упоминался закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Напомним, активная борьба с аниме началась с начала 2021-го года. Первой в списке запрещенных оказалась известная "Тетрадь смерти".

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