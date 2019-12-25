Петербургский суд признал запрещенным YouTube-канал о руфинге

В аккаунте публиковались видео прогулок по крышам, а среди зрителей были дети и подростки.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело по иску прокурора у Управлению федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СЗФО. Дело касалось распространения в интернете запрещенной информации, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, один из каналов на видеохостинге YouTube был посвящен субкультуре "руфинг" и публиковал видеосъемки о прогулках по крышам. Контентом авторы канала побуждали к времяпрепровождению на крышах в том числе многоэтажных домов, однако информация могла оказаться опасной для детей и подростков. Юные зрители могли соблазниться экстремальным видом досуга и пойти на крыши в угрозу своему здоровью и жизни.

Суд признал информацию на канале запрещенной.

Ранее мы рассказывали, что Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов из России.

Фото: Piter.TV