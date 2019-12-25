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Суд наказал самокатчика, который сбил ребенка на велосипеде в Колпино
Сегодня, 12:31
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Суд наказал самокатчика, который сбил ребенка на велосипеде в Колпино

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Ребенок получил тяжелые травмы.

Суд назначил Валерию Зюзину 300 часов обязательных работ за то, что он сбил ребенка. Мужчина ехал на самокате, а мальчик —  на велосипеде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину признали виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Суд установил, что 1 июня 2021-го года Зюзин ехал на самокате в Колпинском парке на острове Чухонка и столкнулся с маленьким ребенком. Подсудимый признал свою вину.

Помимо обязательных работ мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей в пользу потерпевшего. 

В Смольном отметили, что в Петербурге стало меньше происшествий с электросамокатами.

Фото: Pexels 

Теги: дтп, обязательные работы, самокат, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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