Смольный: в Петербурге стало меньше происшествий с электросамокатами

На положительную статистику повлияло соглашение с кикшеринговыми компаниями.

В Петербурге стало меньше происшествий с участием электросамокатов. Об этом 21 июля в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

По мнению Ваньчкова, на положительную статистику повлияло соглашение, которое власти заключили с кикшеринговыми компаниями. В июле комитет по транспорту внес изменения в соглашение, напомним:

Отныне электросамокаты нельзя оставлять у остановок, станций метро, парков и скверов, на мостах и тротуарах, а также на некоторых городских площадях и улицах.

В Петербурге власти ограничили скорость движения самокатов до 20 км/ч, в Центральном районе (на некоторых улицах) – до 15 км/ч, в Кронштадтском – до 10 км/ч.

На электросамокате запрещается ездить петербуржцам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, несовершеннолетним, а также двум или более лицам.

Ранее кикшеринговые компании "Urent", "Ситимобил" и "Whoosh" совместно с петербургскими художниками арт-группы "Явь" создали этический кодекс самокатчиков, в который вошли восемь правил.

Фото: Piter.tv